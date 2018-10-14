مصر تؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها

القاهرة(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية أحمد حافظ إن بلاده تتابع بقلق تداعيات قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، وتؤكد على أهمية الكشف عن حقيقة ما حدث في إطار تحقيق شفاف، مع التشديد على خطورة استباق التحقيقات وتوجيه الاتهامات جزافاً.

وأضاف المتحدث : ” كما تحذر مصر من محاولة استغلال هذه القضية سياسياً إزاء المملكة العربية السعودية بناءً على اتهامات مُرسَلة، وتؤكد مساندتها للمملكة في جهودها ومواقفها للتعامل مع هذا الحدث ” .