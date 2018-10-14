استبعاد الفرج والجبرين والعويس من معسكر الأخضر

ماجد محمد(صدى):

قرر الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد استبعاد ثلاثي المنتخب سلمان الفرج وعبد العزيز الجبرين ومحمد العويس من معسكر الأخضر.

وغادر الثنائي المصاب الفرج والجبرين المعسكر من أجل استكمال برنامجهما العلاجي في عيادة ناديهما ” الهلال والنصر “، فيما غادر الحارس العويس لعدم مشاركته في مواجهة يوم غدٍ أمام العراق لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية.

ويواجه الأخضر نظيره العراقي يوم غدٍ الإثنين على ملعب جامعة الملك سعود في آخر مبارياتهما ضمن البطولة الرباعية الدولية، حيث خسر المنتخبان أمام الأرجنتين والبرازيل على التوالي.