بالصور.. صحيفة تركية تكشف كذب الإعلام التركي بقضية خاشقجي

أنقرة(صدى):

أعلنت صحيفة ” حرييت ” التركية، اليوم الأحد، أن صورة السائح وزوجته التي نشرتها الصحف التركية نقلًا ” الديلي صباح ” ، تعود إلى عام 2013.

وأضافت ” الصحيفة ” ، أن الشرطة التركية أكدت أن صورة السائح السعودي وزوجته التي سربها مسؤولون أتراك تحت بند المشتبه بهم في قضية اختفاء خاشقجي تعود إلى عام 2013، مبررة أن استعجالها بإنه بسبب تضارب للأنباء في تلك اللحظة.

وأوضحت ” الصحيفة ” ، أن التسريبات والروايات التركية تشير إلى أن السلطات التركية لم تستطع فك غموض اختفاء الصحفي ” جمال خاشقجي ” ، وكل التسريبات هي عبارة عن تكهنات لا أساس لها من الصحة، تهدف إلى تشويه سمعة السعودية.

ولفتت ” حرييت ” ، إلى أن قضية ” خاشقجي ” هي الأكثر غموضًا في تاريخ الأزمات الدبلوماسية العالمية، وهو ما يرجح وجود أطراف أخرى في القضية لها أجندات خطيرة ضد السعودية.

وفي هذا الإطار قال الأكاديمي التركي ” إيمري زول ” ، إنه صدقت توقعاته التي شكك فيها في الرواية التركية، ووصف الصور التي تزعم السلطات التركية أنها لمشتبه بهم بأنها تعود لسائحين من السعودية.

وأضاف ” زول ” ، أن القادمين على طائرات خاصة يدخلون في صالات مخصصة لكبار الزوار والضيوف، ولا يصطفون في طوابير طويلة في صالات المغادرة العامة.