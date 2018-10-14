بالفيديو.. أمراء وملوك المملكة يؤكدون أن السعودية مستهدفة وصامدة

سعيد العجل(صدى):

بالتزامن مع الحملة الشرسة والممنهجة التي تم شنّها ضد المملكة العربية السعودية، للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو لتصريحات لأمراء وملوك المملكة تؤكد أن المملكة مستهدفة.

وأظهر الفيديو سمو الأمير سعود الفيصل، خلال كلمته أمام مجلس الشورى من قبل والذي قال فيها : ” إننا لسنا دُعاة حرب ! ولكن اذا قُرِعت طبولها ؛ فـ نحنُ جاهزون لها ” .

ونقل الفيديو، قول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز : ” لا شك أن المملكة العربية السعودية دولة مستهدفة لتمسكها بالإسلام عقيدة ومنهجًا ودستورًا ” .

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” : ” دولتكم مثل ما قلت لكم، قامت على العقيدة وصرنا إخوان وعلى الحق أعوان ” .