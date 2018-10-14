فيديو مروع يوثق لحظة انتحار وافد بالكويت
وثَّق مقطع فيديو، لحظة انتحار أحد الأشخاص من جنسية آسيوية، عن طريق إلقاء نفسه من الدور الخامس في عمارة سكنية بالكويت.
وصرَّحت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، بأن وافداً من إحدى الجنسيات الآسيوية انتحر من خلال إلقاء نفسه من الدور الخامس في إحدى عمارات بمنطقة المهبولة.
وأوضحت أنه ورد بلاغًا إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد بأن هناك شخصاً يهدد بالانتحار عبر إلقاء نفسه من علو.
وأشارت إلى أنه تم إرسال فرقة إطفاء من مركز المنقف التي حاول رجالها إقناع الشخص بالرجوع عن محاولة الانتحار، ولكنه لم يستجب لهم وفي نهاية المطاف قام بإلقاء نفسه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56042 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 10740 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35714 ] نشر منذ 1 ساعة
ضعف الوازع الديني🤔