فيديو مروع يوثق لحظة انتحار وافد بالكويت

وكالات(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة انتحار أحد الأشخاص من جنسية آسيوية، عن طريق إلقاء نفسه من الدور الخامس في عمارة سكنية بالكويت.

وصرَّحت الإدارة العامة للإطفاء بالكويت، بأن وافداً من إحدى الجنسيات الآسيوية انتحر من خلال إلقاء نفسه من الدور الخامس في إحدى عمارات بمنطقة المهبولة.

وأوضحت أنه ورد بلاغًا إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد بأن هناك شخصاً يهدد بالانتحار عبر إلقاء نفسه من علو.

وأشارت إلى أنه تم إرسال فرقة إطفاء من مركز المنقف التي حاول رجالها إقناع الشخص بالرجوع عن محاولة الانتحار، ولكنه لم يستجب لهم وفي نهاية المطاف قام بإلقاء نفسه.