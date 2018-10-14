إطلاق منظومة ” نتائجي ” لإصدار جميع شهادات الطلاب إلكترونياً في أي وقت ومكان

علي القحطاني(صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم عن قرب إطلاق مشروع منظومة ” نتائجي ” المتكاملة، حيث يُعقد ” لقاء تبوك لمشروع نتائجي ” يومي 6-7 /2/ 1440هـ، والذي تنظمه إدارة تعليم تبوك لفريق عمل المشروع لمتابعة إنجازه.

ومن جهته، قال مدير عام التقويم والقبول، عبدالكريم الجربوع، أن اللقاء يهدف لتكامل إنجاز مشروع ” نتائجي ” للأتمتة الإلكترونية للوثائق والشهادات، لإطلاق ملف الطالب الإلكتروني بجميع شهاداته من بداية التحاقه بالتعليم وإتاحة إصداره إلكترونياً في أي وقت ومكان من خلال نظام الباركود، مبينا أن ” نتائجي ” تهدف إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارات التعليم من خلال تكامل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين.

وأضاف أن نتائج يهدف أيضا إلى توظيف قواعد بيانات نتائج الطلاب لخدمة العملية التعليمية والرصد البحثي والدراسات العلمية لواقع التعليم ونقاط القوة والضعف وخط تطوره .

وأكد أن الفريق يضم مع وكالة الأداء التعليمي كلا من شركة تطوير ” الخدمات التقنية ” ، وإدارة الخدمات الإلكترونية بالوزارة، وعددا من إدارات التعليم، وستتضمن أرشفة إلكترونية للسجلات الدراسية والشهادات ما قبل عام 1420هـ وتوفير معلومات الشهادات للجهات الطالبة لها داخل المملكة.