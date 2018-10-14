خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالاً هاتفيًا بالرئيس التركي

الرياض(صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفيًا بأخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا أعرب فيه ـ حفظه الله ـ عن شكره لفخامته على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأكد خادم الحرمين الشريفين حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة ـ بإذن الله ـ .

ومن جانبه ، أكد فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها.