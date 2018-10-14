بالصور.. حريقين في بقيق وجدة لأسباب مختلفة

نايف السالم(صدى):

اندلع، اليوم الأحد، حريقين بمواقع مختلفة، واحدًا في محافظة بقيق، والآخر في جدة، فيما تم السيطرة عليهما دون حدوث إصابات.

وأخمد الدفاع المدني بمحافظة بقيق، حريقاً نشب في غرفة نوم بالدور الأول في شقة بمبنى سكني مكون من دورين في حي الزهور، دون إصابات، ويعود السبب إلى التماس كهربائي.

كما أخمد مدني جدة حريقاً، اندلع في كبينتين للتوزيع الكهربائي تغذي جزء من مركز تجاري وحي مجاور له، وتمت السيطرة عليه دون إصابات.