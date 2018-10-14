بالصور.. محافظ النماص ينقل تعازي القيادة الرشيدة لأسرة الشهيد ” الشهري “

أبها(صدى):

نقل محافظ النماص ” عبدالله بن عائض العجيري ” تعازي القيادة الرشيدة – حفظها الله – لذوي الشهيد الملازم أول ” عبدالعزيز بن صالح بن ردعان البكري الشهري ” الذي استشهد دفاعًا عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

أدّى محافظ النماص ومديرو الإدارات الحكومية وعددٌ من الأهالي وجموع المصلين، صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بالجامع الكبير.

وأعرب ذوو الشهيد ” البكري ” عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة.