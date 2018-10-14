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الأمير سطام بن خالد آل سعود: ترقبو الإعلان السعودي التركي بقضية خاشقجي

الأمير سطام بن خالد آل سعود: ترقبو الإعلان السعودي التركي بقضية خاشقجي
علي القحطاني(صدى):

نشر الأمير ” سطام بن خالد آل سعود ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، علق فيها على قضية الصحفي ” جمال خاشقجي ” .

وقال الأمير ” سطام بن خالد ” في تغريدته:  ” ترقبو الإعلان المشترك السعودي التركي في قضية ” جمال خاشقجي ” ، المهم جهزو أقلامكم ونفسكم وسجلو كل الصحف والمواقع والشركات والشخصيات المأجورة التى استبقت الأحداث، وفبركت الحقائق للهجوم على المملكة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 56040 ] نشر منذ 55 دقيقة

فلتخرس كل الألسن الكاذبة الحاقده ، المفسدة الفاسده ,,

,, وكل الأفواه المعفنه ستلهم الملّْ وتلقم الحجر الحامي ,,

,, وسيحاسبون على كل كلمة تفوهوا بها حساباً عسيرا ,,

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