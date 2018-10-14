الأمير سطام بن خالد آل سعود: ترقبو الإعلان السعودي التركي بقضية خاشقجي
نشر الأمير ” سطام بن خالد آل سعود ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، علق فيها على قضية الصحفي ” جمال خاشقجي ” .
وقال الأمير ” سطام بن خالد ” في تغريدته: ” ترقبو الإعلان المشترك السعودي التركي في قضية ” جمال خاشقجي ” ، المهم جهزو أقلامكم ونفسكم وسجلو كل الصحف والمواقع والشركات والشخصيات المأجورة التى استبقت الأحداث، وفبركت الحقائق للهجوم على المملكة ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56040 ] نشر منذ 55 دقيقة
فلتخرس كل الألسن الكاذبة الحاقده ، المفسدة الفاسده ,,
,, وكل الأفواه المعفنه ستلهم الملّْ وتلقم الحجر الحامي ,,
,, وسيحاسبون على كل كلمة تفوهوا بها حساباً عسيرا ,,