الأمير سطام بن خالد آل سعود: ترقبو الإعلان السعودي التركي بقضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

نشر الأمير ” سطام بن خالد آل سعود ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، علق فيها على قضية الصحفي ” جمال خاشقجي ” .

وقال الأمير ” سطام بن خالد ” في تغريدته: ” ترقبو الإعلان المشترك السعودي التركي في قضية ” جمال خاشقجي ” ، المهم جهزو أقلامكم ونفسكم وسجلو كل الصحف والمواقع والشركات والشخصيات المأجورة التى استبقت الأحداث، وفبركت الحقائق للهجوم على المملكة ” .