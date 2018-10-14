مكتب الخدمات البلدية بمركز الحبيل يواصل جهوده في صيانة الطرق المؤدية للمدارس والقرى

محمد السعران(صدى):

بإشراف ومتابعة من مدير مكتب الخدمات البلدية بمركز الحبيل التابع لمحافظة رجال ألمع الأستاذ ” يحيى بن ناصر عسيري ” قام المكتب بعملية صيانة للطرق المؤدية للمدارس وكذلك للطرق المؤدية للقرى التابعة للمركز من مسح لها وإزالة الأتربة والحجارة وكذلك تقليم بعض الأشجار وإزالة ما يشوه المنظر العام من نفايات وغيرها .

تأتي هذه الجهود من المركز تفاعلاً مع توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية أمانات المدن وبلديات المحافظات بضرورة معالجة الطرق الواقعة على امتداد المدارس، ورفع تقارير شهرية عن حالة هذه الطرق.