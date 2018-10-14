” سعود الطبية ” و ” فهد الطبية ” ومستشفيات الرياض يشاركون بوسم كلنا ثقة في محمد بن سلمان

محمد السعران(صدى):

شهدت منصة التواصل الاجتماعي “ تويتر ” مساء اليوم الاحد ، مشاركة ” صحة الرياض ” و مدينتي الملك سعود الطبية والملك فهد الطبية ومنسوبيها في وسم كلنا ثقه في محمد بن سلمان، وحفلت بآلاف من تغريدات الحب والتفاخر بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- .

ويأتي هذا التفاعل تفاعل بالتعبير عن مشاعر منسوبيها تجاه ولي العهد الذي يقود السعودية العظمى وسط تحديات متلاحقة .

وعبروا عن ثقتهم بسمو ولي العهد في تغريدات متزامنه في تمام الساعة التاسعة من مساء الاحد … واستعرض المغردون منجزات سمو ولي العهد ، التي تسبق الكلام عبر واقع ملموس منذ سنوات، فيما عبّر المغردين أيضًا عن حبهم الكبير لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكشفت آلاف التغريدات في الهاشتاق عن عمق الترابط بين القيادة والشعب وتبادل المحبة، كما كشفت عن رضا شعبي عن ثمرات ونجاحات ، لتصفع المشككين والمرجفين صفعات موجعة ، في وقت يحاول فيه المتربصون الاساءة للمملكة العربية السعودية .