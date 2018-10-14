بالفيديو.. طالبة تكشف تفاصيل محاولتها إنقاذ امرأة بحادث سير

أبها(صدى):

حاولت طالبة تدعى منيرة أبو طايرة، إنقاذ حياة مواطنة تعرضت لحادث سير الأسبوع الماضي بطريق الموت بين تثليث وبيشة.

وكشفت ” منيرة ” خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أنها قابلت حادث مروري هي وصديقتها على الطريق، وكان هناك زحمة شديدة، فلما اقتربت رأت المرأة التي قامت بالحادث غير مستورة، وعندما طلبت مساعدتها قالوا إنها ” حرمة ما نقدر نلمسها ” .

وأكدت أن الهلال الأحمر أو أمن الطرق لم يصل بعد أكثر من ساعة ونصف من الحادث، مشيرة إلى أنها حاولت إنعاشها لكن لم تتمكن، و مؤكدة أنها السيدة توفيت رغم أنه كان يمكن إنقاذها لوجود نبض بها.

وقالت ” منيرة ” ، إن هذه الحوادث تتكرر بشكل شبه أسبوعي، واصفة إياها بحوادث ” شنيعة ومخيفة جدًا ” .