نائب أمريكي: واشنطن يجب ألا تنسى وقوف المملكة ضد النظام الإيراني ومكافحة الإرهاب

علي القحطاني(صدى):

قال النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي آدم كيزينجر، إن واشنطن يجب ألا تنسى وقوف المملكة ضد النظام الإيراني، ودورها القوي في الشرق الأوسط عموماً في الاستقرار وفي مكافحة الإرهاب.

وأوضح ” كيزينجر ” خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة ” فوكس نيوز ” الأمريكية، أن المطالبات بإلغاء صفقات الأسلحة للسعودية، أصوات غريبة، لكنها ليست جديدة، فقد سبق لهم المطالبة بإلغائها مضيفًا أنهم “هم يعملون تحت أجندة نحن لا نوافقهم عليها “،،مبينا أنه يتعين على واشنطن أن تكون شديدة الحذر عندما يتعلق الأمر بالسعودية.

وأكد ” كيزينجر ” أنه يجب على واشنطن أن تدرك تداعيات المسألة، وأن الدور السعودي قوي وله تأثير خاصة في الشرق الأوسط، مطالباً مسؤولي بلاده بضرورة عدم القفز إلى النتائج والتخمينات .