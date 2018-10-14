بالفيديو.. عبدالله البندر: هناك حملة مسعورة على المملكة لكن السعودية كبيرة عليهم

نايف السالم(صدى):

أكد عبدالله البندر، الإعلامي والناشط بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك حملة مسعورة تم شنّها على المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن هذه الحملة لا تبحث عن الجريمة بل تبحث عن السعودية.

وأشار خلال مداخلته ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن تصريح المملكة اليوم يعبر عن نفسه، وجاء بعد استنزاف مخططين الحملة لكل أوراقهم في استفزاز المملكة وابتزازها، مؤكدًا أن المملكة لديها ثقل عربي وإسلامي ودولي.

وأوضح أن المملكة اقتصاديًا لديها أكبر منتج نفط الأول في العالم، وإنسانيًا هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية، كما أنها تملك أقوى سلاح جوي عربي، مشددًا على أن دول العالم تعرف جيدًا هذا الثقل للسعودية، وتعرف أنه إذا تأثر اقتصادها فسيتأثر اقتصاد العالم.

وتشن أبواق الإعلام في تركيا وقطر، حملة هجومية شرسة على المملكة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية، مستغلين فيها قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.

وكان مصدر مسؤول بالمملكة، قد صرَّح اليوم الأحد، بأن المملكة ترفض أي تهديدات أو محاولات للنيل منها.