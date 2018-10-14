بالفيديو.. عبدالله البندر: هناك حملة مسعورة على المملكة لكن السعودية كبيرة عليهم
أكد عبدالله البندر، الإعلامي والناشط بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك حملة مسعورة تم شنّها على المملكة العربية السعودية، مضيفًا أن هذه الحملة لا تبحث عن الجريمة بل تبحث عن السعودية.
وأشار خلال مداخلته ببرنامج ” يا هلا ” مساء اليوم، إلى أن تصريح المملكة اليوم يعبر عن نفسه، وجاء بعد استنزاف مخططين الحملة لكل أوراقهم في استفزاز المملكة وابتزازها، مؤكدًا أن المملكة لديها ثقل عربي وإسلامي ودولي.
وأوضح أن المملكة اقتصاديًا لديها أكبر منتج نفط الأول في العالم، وإنسانيًا هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية، كما أنها تملك أقوى سلاح جوي عربي، مشددًا على أن دول العالم تعرف جيدًا هذا الثقل للسعودية، وتعرف أنه إذا تأثر اقتصادها فسيتأثر اقتصاد العالم.
وتشن أبواق الإعلام في تركيا وقطر، حملة هجومية شرسة على المملكة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية، مستغلين فيها قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.
وكان مصدر مسؤول بالمملكة، قد صرَّح اليوم الأحد، بأن المملكة ترفض أي تهديدات أو محاولات للنيل منها.
#عبدالله_البندر
الحملة المسعورة لم تكن تبحث عن الجريمة، بل كانت تبحث عن #السعودية، ونقولها: السعودية كبيرة عليكم..@a_albander#المملكه_خط_أحمر#السعوديون_صف_واحد_مع_قيادته#كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان#السعوديه_روح_جسدها_مليار_مسلم#كلنا_سلمان_كلنا_محمد#كلنا_محمد_بن_سلمان pic.twitter.com/RMKBAAcwUY
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 14, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 19 دقيقة
صح لسانك ,,