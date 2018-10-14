تركي آل الشيخ يأمر بإعادة صيانة وتأهيل ملاعب الرائد بصفة عاجلة

نواف السالم(صدى):

كلَّف معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، فريق الصيانة بالهيئة بإعادة صيانة وتأهيل ملاعب نادي الرائد بصورة عاجلة.

من جانبه، عبَّر رئيس مجلس إدارة الرائد، فهد المطوع، عن شكره لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، مشيرًا إلى معاناة النادي من ملاعب التدريبات خلال السنوات الماضية.

وقدّم ” المطوع ” ، شكره لمعاليه على موافقته بتدريبات الفريق الكروي الأول على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

واعتبر ” المطوع ” أن هذا القرار يأتي في ظل وقفات معاليه مع النادي وكافة أندية الوطن لما فيه تطور الكرة السعودية ومنشآتها الرياضية.