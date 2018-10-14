سكاي نيوز: تركيا لم تقدم أي دليل على معلومة واحدة في قضية خاشقجي

علي القحطاني(صدى):

أكدت شبكة سكاي نيوز البريطانية، أن تركيا لم تقدم أي دليل على معلومة واحدة قد وردت في تقاريرها الإعلامية على مدار الأسبوع الماضي، وتحديدًا منذ اختفاء خاشقجي.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام التركية سُخرت لإشاعة بعض الروايات التي تبدو بعيدة عن التصديق والواقعية، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وقالت سكاي نيوز: لم يقوموا بالكشف عن أي معلومة من التي أعلنوا عنها، وذلك على الرغم من زعم الصحف التركية الموالية للحكومة بأن هناك تسجيلاً صوتيًا تم عبر ساعة آبل ووتش الخاصة بخاشقجي.

وأضافت سكاي نيوز أن ساعات آبل لا تحتوي على بصمة إصبع على عكس هواتف أيفون، وهو ما ينسف الرواية التركية من الأساس، كونها اعتمدت على اتصال مزعوم تم بعد استخدام خاشقجي لبصمة الإصبع في ساعته الذكية.