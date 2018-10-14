اليمن تؤكد وقوفها وتضامنها مع المملكة ضد كل من يحاول الإساءة إليها

عدن(صدى):

أكدت الجمهورية اليمنية الشقيقة وقوفها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل منها أو الإساءة إليها، معلنة رفضها الكامل لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة ومكانتها.

وقال بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء اليمنية ” سبأ ” : ” إن المملكة العربية السعودية تتعرض اليوم لسهام كيدية ومغرضة نتيجة لمواقفها المشرفة والصادقة مع قضايا الأمة العربية والإسلامية وأدوارها الريادية في استقرار المنطقة والعالم، وفِي مقدمة ذلك دورها في مكافحة المد الفارسي والإرهاب والتطرف بكل أشكاله ” .

وأضاف البيان: ” إن الاستهداف الإعلامي والسياسي الرخيص الذي تتعرض له المملكة العربية السعودية لن يثنيها عن مواصلة دورها الريادي والقيادي للأمة العربية والإسلامية ومواجهة كل الأخطار التي تحدق بهما ” .

وأعربت الجمهورية اليمنية عن تقديرها العميق للمكانة الرفيعة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، التي تجعل منها الركيزة الأساسية لأمن واستقرار العالمين العربي والإسلامي، والأساس المتين والركن القوي لاستقرار المنطقة، مشيدة بأدوار المملكة الرائدة ومبادراتها البناءة لأجل الأمن والاستقرار والرخاء على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدّد البيان التأكيد على أن الوقوف مع المملكة العربية السعودية في كل ما تنتهجه من مواقف وسياسات، وما تقدمه وتبذله من جهود هو موقف ثابت أصيل للجمهورية اليمنية لا يتزحزح ولا يتغير في كل الظروف، داعية الدول العربية والإسلامية والصديقة إلى التضامن والوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية التي تتصدر اليوم الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية.