وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
أطلقت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
– مهندس إنتاج (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية).
– مهندس معدات دوارة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
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