” موبايلي ” توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل بالرياض وجدة

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة موبايلي للاتصالات، عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة لحملة درجة البكالوريوس من السعوديين في تخصصات محددة.

وأكدت الشركة أن العمل سيكون بفروعها في كل من الرياض، وجدة، مشيرة إلى أن الوظائف تتمثل في :

• خبير الترابط والوصول (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الاتصالات، الشبكات، الاتصالات الإلكترونية).

• المدير التنفيذي للحكومة المحلية (جدة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، المالية، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

• أخصائي الدفع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المالية، المحاسبة)، أو ما يعادلها.

وتابعت أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 14 أكتوبر 2018م، حتى تاريخ 29 أكتوبر 2018م، وذلك من خلال الرابط هنــــا .