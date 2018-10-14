العطوي: نطمح للتأهل إلى كأس العالم 2019 في بولندا

ماجد محمد(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 19 عامًا خالد العطوي إنه يطمح بالتأهل إلى كأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا كبطل لبطولة كأس آسيا وليس فقط عن طريق مركز مؤهل.

وأضاف ” العطوي ” : ” أن مراحل الإعداد الأربع للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تم وضعها عقب التأهل للبطولة، جاءت وفق المبرمج لها من الجهازين الإداري والفني للمنتخب، وحققت الأهداف التكتيكية المرجوة وفق تطلعات الجهاز الفني في النواحي البدنية والفنية والذهنية ” .

وتابع العطوي: ” نمتلك كوكبةً من اللاعبين المميزين، وكلنا ثقة بهم وبما سيقدمونه خلال فترة البطولة، متكلين على الله وواثقين بقدراتنا ” .

وأردف : ” لعبنا أمام منتخبات سلوفاكيا، والتشيك، ومالي، والأردن، والعراق، وإندونيسيا، وذلك رغبةً منّا كجهاز فني بتحقيق الأهداف التكتيكية في نواحي كسب الصراعات الثنائية، ونسب الاستحواذ، وعدد التمريرات ودقتها، ونسبة استرجاع الكرة، وكل ذلك بأرقام ومعايير محددة مسبقًا، والتي لا يمكن تحقيقها أمام منتخبات ذات مستوىً فني متدني، لذا وقع الخيار على هذه المنتخبات لخوض مباريات ودية معها خلال الفترات الماضية من مراحل الإعداد، ووصلنا إلى نسب مرضية جدًا لنا كجهاز فني للمنتخب، ونطمح للأعلى من خلال المستوى التصاعدي في منافسات البطولة ” .