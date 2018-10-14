بعد بيان السعودية.. برلماني مصري لأدروغان: ” الفضيحة أصبحت مجلجلة لك ولتميم “

القاهرة(صدى):

هاجم البرلماني المصري، مصطفى بكري، دولتي قطر وتركيا، بسبب الحملة الإعلامية الموجهة ضد السعودية بشأن قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وقال ” بكري ” في سلسلة تغريدات له بموقع ” تويتر ” : ” البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية والذي أكد فيه مسؤول سعودي رفض التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على السعودية وتأكيده أن المملكة سترد بعقوبات أشد، يؤكد أن المملكه لن تسمح بالإبتزاز والتهديد بزعم إرتكابها جريمة كاذبة ضد أحد مواطنيها، هذا الرد السعودي الحاسم هو رسالة ” .

وأضاف : ” لكل من يعنيهم الأمر، أن بلاد الحرمين الشريفين لن تقبل أن تكون لقمة سائغه للطامعين والكذابين، وأن هذا السيناريو الكاذب عن مسؤوليتها في إختفاء الصحفي السعودي عدنان خاشقجي هو مجرد أكذوبة تستهدف المملكة وإبتزازها، وإخضاعها للأطماع الأمريكية والغربية ” .

وتابع : ” فضيحة مدوية للحكومة التركية، إذ كشفت صحيفة الوطن السعودية أن المواطن السعودي التي قالت تركيا أنه واحد من ضمن كتيبة الغعدام السعودية التي وصلت يوم ٢ أكتوبر ومسلحة بمنشار لتقطيع جمال خاشقجي واسمه عبدالعزيز البلوي وهوعسكري سعود ، هذا المواطن توفي قبل عامين في حادث مروري بالمملكه وهو من محافظة طريف ” .

وتسائل : ” أليست هذه المعلومة كفيلة بدحض الرواية كاملة، لقد اصطنعت تركيا رواية كتيبة الإعدام التي جاءت علي متن طائرتين خاصتين، كما أن الأخطر أن خبيرا تركيا في شؤون الطيران دحض الرواية وقال ان الصور المأخوذة والتي بثتها إحدى القنوات التركيه ليست سوى لسياح سعوديين ” .

واستطرد: ” والدليل أن الفيديو أكد أنهم كانوا يعبرون من البوابات العادية وأن راكبي الطائرات الخاصة لهم بوابات أخرى، لمصلحة يورط اردوغان بلاده في سيناريو تأمري هابط، الهدف منه التحريض ضد المملكة، وإذا كان أردوغان يرد الجميل لحاكم قطر تميم الذي أهداه طائرة خاصة مجانية ثمنها ٥٠٠مليون دولار فأنا أقول له عمر الكذب قصير ، والفضيحه أصبحت مجلجلة لك ولتابعك تميم ” .