بالفيديو.. ” النقد العربي ” توضح استخدامات ومميزات العملات المعدنية

علي القحطاني(صدى):

نشرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” اليوم الأحد مقطع فيديو بأهمية العملات المعدنية، موضحة كيفية لاستفادة منها في أغراض عديدة.

وأوضحت المؤسسة خلال الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن استخدامات عديدة للعملات المعدنية عن الورقية، قائلة: إنه نقد مثل الورق وتتميز بأنها لا تتعرض للقطع ويصعب تزيفها، وسيزيد استخدامها مستقبلًا.