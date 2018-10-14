بالفيديو.. ” النقد العربي ” توضح استخدامات ومميزات العملات المعدنية
نشرت مؤسسة النقد العربي ” ساما ” اليوم الأحد مقطع فيديو بأهمية العملات المعدنية، موضحة كيفية لاستفادة منها في أغراض عديدة.
وأوضحت المؤسسة خلال الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” عن استخدامات عديدة للعملات المعدنية عن الورقية، قائلة: إنه نقد مثل الورق وتتميز بأنها لا تتعرض للقطع ويصعب تزيفها، وسيزيد استخدامها مستقبلًا.
لا تقول هذا نص ريال …..!!!#مؤسسة_النقد#اعرف_قيمتها pic.twitter.com/2Ff2Ruizoi
— SAMA (@SAMA_GOV) October 14, 2018
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