مواطن يضرم النار في جسده بمكة المكرمة
أضرم مواطن، النار في جسده إثر خلاف نشب بينه وبين زوجته، ما نتج عنه إصابة المواطن بحروق شديدة.
وتفصيلًا، ورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، يفيد بإضرام مواطن النار في نفسه وقد تم إخماد النار من قبل الجيران.
وقام الهلال الأحمر بنقل المواطن إلى مستشفى النور التخصصي، لإصابته بحروق شديد وهو الآن حالته حرجة.
من جانبها، تحفظت الجهات الأمنية على الزوجة، فيما باشرت شرطة المنطقة والأدلة الجنائية التحقيق في الحادثة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
طفح الكيل عنده الله يهديه ويقوم بسلامة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
يامثبت العقل والدين يارب،
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11574 ] نشر منذ 47 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . الله لا يبــــــــلانا .