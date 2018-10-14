مواطن يضرم النار في جسده بمكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

أضرم مواطن، النار في جسده إثر خلاف نشب بينه وبين زوجته، ما نتج عنه إصابة المواطن بحروق شديدة.

وتفصيلًا، ورد بلاغًا إلى الجهات الأمنية بمكة المكرمة، مساء اليوم، يفيد بإضرام مواطن النار في نفسه وقد تم إخماد النار من قبل الجيران.

وقام الهلال الأحمر بنقل المواطن إلى مستشفى النور التخصصي، لإصابته بحروق شديد وهو الآن حالته حرجة.

من جانبها، تحفظت الجهات الأمنية على الزوجة، فيما باشرت شرطة المنطقة والأدلة الجنائية التحقيق في الحادثة.