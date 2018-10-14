السفارة بواشنطن: نقدر جميع الدول التي تريّثت في قضية ” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

أعربت سفارة المملكة في واشنطن، عن تقديرها للدول التي تريَّثت في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا، ولم تتفاعل مع الاستنتاجات حول التحقيق الجاري.

وقالت السفارة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” للمساعدة في توضيح البيان السعودي الصادر حديثًا ، فإن المملكة العربية السعودية ترفع من تقديرها للجميع ، بما في ذلك الإدارة الأمريكية، للامتناع عن القفز إلى الاستنتاجات حول التحقيق الجاري ” .

جاء ذلك بعد البيان الذي أصدرته الرياض بشأن هذه القضية، اليوم الأحد، أكدت فيه رفضها التام لأي تهديدات أو محاولات للنيل من مكانتها.

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