وحدة النشاط الطلابي بالصفا تجتمع بمنسقي رواد النشاط

فيصل العنزي(صدى):

عقدت وحدة النشاط الطلابي في مكتب تعليم الصفا بجدة اليوم الأحد اجتماعا مع منسقي رواد النشاط بالمراحل الدراسية بالصفا في مدرسة عمير بن سعد الابتدائية لمناقشة أعمال الوحدة واحتياجات رواد النشاط بالمكتب.

وقال رئيس شعبة النشاط الطلابي بمكتب تعليم الصفا الأستاذ عبدالله حمدان إن الهدف من الاجتماع متابعة سير العمل ومناقشة أعمال الوحدة واحتياجات رواد النشاط بالمراحل الدراسية بالمكتب، مشيرا إلى أن وحدة النشاط تسير وفق خطط ممنهجة لدعم رواد النشاط بالصفا.

وكشف عن تكوين أربع لجان:(الإعلامية،الاجتماعية،الفنية،الثقافية)، موضحا أن الهدف من هذه اللجان الارتقاء بمستوى النشاط وتجويد العمل فيه إضافة إلى خدمة رواد النشاط بالميدان.

ولفت إلى أنه تم في الاجتماع إقرار تحفيز رواد النشاط المتميزين من خلال تكريم البرامج النوعية والمتميزة لرفع الروح المعنوية لديهم وتحفيز الآخرين على التميز.

ووجه الأستاذ عبدالله شكره لمنسقي رواد الصفا على مايقدمونه من عمل لخدمة زملائهم ،مبينا أن ذلك محل تقدير المسؤولين في تعليم الصفا بشكل خاص وتعليم جدة بشكل عام.

كما وجه شكره للأستاذ خيرالله زربان المنسق الإعلامي بتعليم الصفا على حضوره الاجتماع والمشاركة في النقاش، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح.