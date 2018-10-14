‏بنسخته الثالثة.. ” الفارس ” يفتتح المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات

فيصل العنزي(صدى):

افتتح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، المعرض السعودي الدولي للمخبوزات والمعجنات والذي يعقد برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ولمدة ثلاثة أيام .

وقال المهندس الفارس أن حكومة خادم الحرمين حريصة كل الحرص على ايجاد البيئة والأرضية المناسبة لجمع كامل سلسلة التوريد من منتجي الدقيق ومنتجاتهم وكذلك المستهلك النهائي وهو العنصر المهم لدينا

وأضاف : صبغ المعرض ولله الحمد بدورته الثالثة بصفة العالمية حيث شهد مشاركة عدد من الدول العالمية مثل فرنسا وبلجيكا وروسيا وغيرها من الدول الاوربية بالإضافة إلى المشاركات الاقليمية والمحلية .

وتابع : نتطلع في المرحلة المستقبلية القادمة ان يكون لهذا المعرض انعكاسات كبيرة من عدة جوانب على الوضع الداخلي وكذلك على تقليل كمية الهدر في الغذاء وهو أحد الأهداف الرئيسية من هذا التجمع وكذلك تبادل الخبرات، لتقديم منتج ذي جودة أعلى، وبهدر أقل

وقال الرئيس التنفيذي للجهة المنظمة عبد الرحمن آل مسلط :يشكل المعرض منصة تحفل بالإمكانات الواعدة والفرص الحقيقية المتاحة أمام قطاع المخبوزات والمعجنات في المنطقة حيث يجمع في نسخته الثالثة بين أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين والمهتمين في صناعة المخبوزات والمعجنات والصناعات المتصلة بها في المملكة العربية السعودية .

وأضاف : يقدم المعرض كافة الأفكار الداعمة لرفع الوعي عند القطاع الخاص والمستهلكين، في كيفية زيادة مستوى جودة الإنتاج ورفع كفاءة الأداء للقطاعين العام والخاص .

وتشارك كل من روسيا والمانيا وبلجكيا وفرنسا في المعرض كما تستعرض 50جهة أحدث المنتجات من المعجنات والخدمات بها وغير ذلك من طرق الدعم اللوجستية الأخرى .

وختم حديثة بقدم المعرض مجموعة شاملة من المنتجات للمشترين التجاريين في الشرق الأوسط، مع عروض تتراوح ما بين: معدات الخباز والعجن، ولوازم الخبز والعجن، والمكونات والمواد الخام، والنظافة والصحة، وفن عرض وتقديم الطعام، والطاقة والتهوية وتكنولوجيا الإنتاج، وتكنولوجيا المعلومات، وحلول التعبئة والتغليف، والأفران وملحقاتها، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا التبريد والتخزين، والمنتجات المخبوزة والجاهزة، وصناعة توريد المواد الخام، ومنتجي الحلويات والمعجنات.