لأول مرة.. صورة تجمع خادم الحرمين وولي العهد في طفولته

نايف السالم(صدى):

نالت صورة جديدة للأسرة الحاكمة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب تداولها عبر تطبيق الصور ” إنستغرام ” ، وضمت الصورة التي تعرض لأول مرة سمو خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” ، مع سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” في طفولته .

وشهدت ” الصورة ” تفاعل كبير من المغردين والذين أبدو إعجابهم من خلال التعليقات وقال المغرد ” مجد الإسلام ” في تعليقه: ” اللهم يارب العالمين أحفظ ملكنا الغالي سلمان، وولي عهدنا الغالي محمد بن سلمان وطولنا في أعمارهم ووفقهم ” .