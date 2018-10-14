لأول مرة.. صورة تجمع خادم الحرمين وولي العهد في طفولته
نالت صورة جديدة للأسرة الحاكمة إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، عقب تداولها عبر تطبيق الصور ” إنستغرام ” ، وضمت الصورة التي تعرض لأول مرة سمو خادم الحرمين الشريفين الملك ” سلمان بن عبد العزيز آل سعود ” ، مع سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” في طفولته .
وشهدت ” الصورة ” تفاعل كبير من المغردين والذين أبدو إعجابهم من خلال التعليقات وقال المغرد ” مجد الإسلام ” في تعليقه: ” اللهم يارب العالمين أحفظ ملكنا الغالي سلمان، وولي عهدنا الغالي محمد بن سلمان وطولنا في أعمارهم ووفقهم ” .
درباويه[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا جمالو ياناسو
………….
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 1 ساعة
حفظهما الله وادام بقائهما شوكة في عيون كل حاقد منافق ,, آمين ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11574 ] نشر منذ 54 دقيقة
عسـى ربـي يحفظـهم ويطـول أعمـارهـم ويجعلـهم تاج فـوق روســـنا .💚🇸🇦💚.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 43 دقيقة
من أروع ما قاله الشعراء في السعودية, قصيدة (حنا جنود الوطن)
المملكة ما هي مكان للإرهاب
أعز وأطهر بقعة بالوجودي
من دونها شعب يفادي بالأرقاب
والمسلمين اعموم عنها تذودي
بقيادة آل سعود زاكين الأنساب
ما غيركم حكام يآل السعودي
انتم هل العوجا تحلون الانشاب
اشبال ليث من عرين الاسودي
حنا لحكام الوطن شعب واقراب
نحمي وطنا ما نخون العهودي
قبلة جميع المسلمين اطهر تراب
عنها يصد الله عيون الحسودي
فيها رسول الله محمد والاصحاب
واحكامها في شرع خير معبودي
الدين واحد لا مذاهب ولا احزاب
لله وبأمر الله ركوع سجودي
واللي يخالفنا بلا ذنب واسباب
عساه بأمر الله لرشده يعودي
واما تعدل نغلق بوجهه الباب
ما عندنا له غير قدح الزنودي
حنا جنود للوطن شايب وشاب
بأمر الفهد يأمر وشعبه جنودي
أمن الوطن دونه مفتلة الأشناب
دونه جنود صامدين صمودي
معاهدين الله على الشرع بكتاب
بحماية الله للوطن والحدودي
امن الوطن ما يدخله كل مرتاب
يعدلون اللي بفكره صدودي
شبابنا لا يغركم كل نصاب
في ديننا الإرهاب ماله وجودي
يا الله ياللي من ترجاك ماخاب
تجعل وطنا في معزه وزودي
اعمارنا دون الوطن مالها حساب
على عهود اباءنا والجدودي
تمت ونرجي منك يا خير تواب
تغفر لنا يوم الجوارح شهودي
الشاعر
محمد بن ناصر العريني
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 42 دقيقة
من أروع ما قاله الشعراء في السعودية, قصيدة (حنا جنود الوطن)
المملكة ما هي مكان للإرهاب
أعز وأطهر بقعة بالوجودي
من دونها شعب يفادي بالأرقاب
والمسلمين اعموم عنها تذودي
بقيادة آل سعود زاكين الأنساب
ما غيركم حكام يآل السعودي
انتم هل العوجا تحلون الانشاب
اشبال ليث من عرين الاسودي
حنا لحكام الوطن شعب واقراب
نحمي وطنا ما نخون العهودي
قبلة جميع المسلمين اطهر تراب
عنها يصد الله عيون الحسودي
فيها رسول الله محمد والاصحاب
واحكامها في شرع خير معبودي
الدين واحد لا مذاهب ولا احزاب
لله وبأمر الله ركوع سجودي
واللي يخالفنا بلا ذنب واسباب
عساه بأمر الله لرشده يعودي
واما تعدل نغلق بوجهه الباب
ما عندنا له غير قدح الزنودي
حنا جنود للوطن شايب وشاب
بأمر الفهد يأمر وشعبه جنودي
أمن الوطن دونه مفتلة الأشناب
دونه جنود صامدين صمودي
معاهدين الله على الشرع بكتاب
بحماية الله للوطن والحدودي
امن الوطن ما يدخله كل مرتاب
يعدلون اللي بفكره صدودي
شبابنا لا يغركم كل نصاب
في ديننا الإرهاب ماله وجودي
يا الله ياللي من ترجاك ماخاب
تجعل وطنا في معزه وزودي
اعمارنا دون الوطن مالها حساب
على عهود اباءنا والجدودي
تمت ونرجي منك يا خير تواب
تغفر لنا يوم الجوارح شهودي
الشاعر
محمد بن ناصر العريني