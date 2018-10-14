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” طه ” عن بيان الرياض: تحذير قوي.. والمملكة إن نطقت دمرت مخططات مرددي الاتهامات

” طه ” عن بيان الرياض: تحذير قوي.. والمملكة إن نطقت دمرت مخططات مرددي الاتهامات
علي القحطاني(صدى):

علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الأحد، على بيان المملكة بشأن الاتهامات والادعاءات والمزاعم الموجهة اليها ، مبينا إنه تحذير قوي، والمملكة إن نطقت بحرف دمرت مخططاتهم.

وأوضح ” طه ” خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏هي ‎السعودية العظمى تذبحهم بصمتها..وإن نطقت بحرف دمرت كل مخططاتهم في بيان ‎الرياض ذكرت كلمات ك مهبط الوحي ، الامة الاسلامية والعربية، الاقتصاد العالمي، سترد على الإجراء بإجراء أكبر .

وأضاف: ” هذا ليس بيان بل تحذير وقوي جداً، وفي العالم لا يصدر بيان كهذا إلا من القوي ” ‎.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2151 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم لا يصدر هكذا بيان الا من القوي
القوة القوة لا بارك الله بالضعف
راس السعودي فوق ما ينحني لمخلوق

[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 37 دقيقة

صح الكلام ..

,, دولتنا شامخه كاالجبل ، إن طحت عليها تحطمت ، وان طاح عليك شي من الجبل تحطمت ,,

,, فااخرسوا ايها الناعقون الناهقون ، لا تتطاولوا على معقل الإسلام الشامخ الراسخ ,, ولن تطولون ,,

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