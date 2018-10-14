” طه ” عن بيان الرياض: تحذير قوي.. والمملكة إن نطقت دمرت مخططات مرددي الاتهامات
علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الأحد، على بيان المملكة بشأن الاتهامات والادعاءات والمزاعم الموجهة اليها ، مبينا إنه تحذير قوي، والمملكة إن نطقت بحرف دمرت مخططاتهم.
وأوضح ” طه ” خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : هي السعودية العظمى تذبحهم بصمتها..وإن نطقت بحرف دمرت كل مخططاتهم في بيان الرياض ذكرت كلمات ك مهبط الوحي ، الامة الاسلامية والعربية، الاقتصاد العالمي، سترد على الإجراء بإجراء أكبر .
وأضاف: ” هذا ليس بيان بل تحذير وقوي جداً، وفي العالم لا يصدر بيان كهذا إلا من القوي ” .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2151 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم لا يصدر هكذا بيان الا من القوي
القوة القوة لا بارك الله بالضعف
راس السعودي فوق ما ينحني لمخلوق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 37 دقيقة
صح الكلام ..
,, دولتنا شامخه كاالجبل ، إن طحت عليها تحطمت ، وان طاح عليك شي من الجبل تحطمت ,,
,, فااخرسوا ايها الناعقون الناهقون ، لا تتطاولوا على معقل الإسلام الشامخ الراسخ ,, ولن تطولون ,,