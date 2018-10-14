” طه ” عن بيان الرياض: تحذير قوي.. والمملكة إن نطقت دمرت مخططات مرددي الاتهامات

علي القحطاني(صدى):

علق خبير الشؤون السياسية أمجد طه، اليوم الأحد، على بيان المملكة بشأن الاتهامات والادعاءات والمزاعم الموجهة اليها ، مبينا إنه تحذير قوي، والمملكة إن نطقت بحرف دمرت مخططاتهم.

وأوضح ” طه ” خلال تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ‏هي ‎السعودية العظمى تذبحهم بصمتها..وإن نطقت بحرف دمرت كل مخططاتهم في بيان ‎الرياض ذكرت كلمات ك مهبط الوحي ، الامة الاسلامية والعربية، الاقتصاد العالمي، سترد على الإجراء بإجراء أكبر .

وأضاف: ” هذا ليس بيان بل تحذير وقوي جداً، وفي العالم لا يصدر بيان كهذا إلا من القوي ” ‎.