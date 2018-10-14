شاب يمنع والده من الزواج بأستخدام ” المولوتوف “
قام شاب مصري بإشعال النيران في محل خاص بذوي السيدة التي ينوي والده الزواج منها، باستخدام زجاجات المولوتوف.
وتبين من التحريات الأمنية، أن الشاب يعمل فلاحًا ويقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من والده الذي كان ينوي الزواج ثانية من شقيقة صاحب معرض، وكان يستعد لإتمام إجراءات الزفاف.
وإشارت التحريات إلى أنه أقدم على حرق المعرض مستخدمًا الزجاجات الحارقة، وتحقق النيابة العامة المصرية في الواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
,, اهبل وما عنده سالفه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32801 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمدلله والشكر هذا ماعنده ذره من عقل وش يضرك فيه اما يتزوج
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 2 ساعتين
مايرضى على أمه يالست محرومة😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17122 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 35696 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 1 ساعة
لايكون بإيعاز وتدبيرمن ست الحسن هههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة
مالومه اكيد موريهم الويل حضرته وبيروح يعرس ويكب عليها دراهم لو مريحهم مافكرو فيه ابد
دهـر⌛[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 60 دقيقة
بنت النور كالعادة تمثلني😊✋