شاب يمنع والده من الزواج بأستخدام ” المولوتوف “

القاهرة(صدى):

قام شاب مصري بإشعال النيران في محل خاص بذوي السيدة التي ينوي والده الزواج منها، باستخدام زجاجات المولوتوف.

وتبين من التحريات الأمنية، أن الشاب يعمل فلاحًا ويقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من والده الذي كان ينوي الزواج ثانية من شقيقة صاحب معرض، وكان يستعد لإتمام إجراءات الزفاف.

وإشارت التحريات إلى أنه أقدم على حرق المعرض مستخدمًا الزجاجات الحارقة، وتحقق النيابة العامة المصرية في الواقعة.