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شاب يمنع والده من الزواج بأستخدام ” المولوتوف “

شاب يمنع والده من الزواج بأستخدام ” المولوتوف “
القاهرة(صدى):

قام شاب مصري بإشعال النيران في محل خاص بذوي السيدة التي ينوي والده الزواج منها، باستخدام زجاجات المولوتوف.

وتبين من التحريات الأمنية، أن الشاب يعمل فلاحًا ويقيم بذات الناحية، بارتكاب الواقعة؛ انتقامًا من والده الذي كان ينوي الزواج ثانية من شقيقة صاحب معرض، وكان يستعد لإتمام إجراءات الزفاف.

وإشارت التحريات إلى أنه أقدم على حرق المعرض مستخدمًا الزجاجات الحارقة، وتحقق النيابة العامة المصرية في الواقعة.


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

,, اهبل وما عنده سالفه ,,

[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 2 ساعتين

مايرضى على أمه يالست محرومة😁

[ عدد التعليقات: 2248 ] نشر منذ 1 ساعة

لايكون بإيعاز وتدبيرمن ست الحسن هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 4277 ] نشر منذ 1 ساعة

مالومه اكيد موريهم الويل حضرته وبيروح يعرس ويكب عليها دراهم لو مريحهم مافكرو فيه ابد

[ عدد التعليقات: 1139 ] نشر منذ 60 دقيقة

بنت النور كالعادة تمثلني😊✋

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