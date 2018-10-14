حساب المواطن يوضح حقيقة وجود استثناءات لزوجة العسكري

علي القحطاني(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، حقيقة وجود استثناء لزوجة العسكري في البرنامج.

وقالت مواطنة في سؤال لها عبر ” تويتر ” : ” أنا زوجة موظف عسكري.. هل أقدر أسجل بمفردي في حساب المواطن، يقولون زوجة العسكري لها استثناء ” .

من جانبه، ردّ حساب خدمة العملاء قائلًا: ” بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية: (المهجورة – متزوجة من غير سعودي – عائلة سجين – عائلة فاقد الأهلية – زوجها غائب)، وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة ” .

وتابع: ” أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة ” .