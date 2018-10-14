سلطان بن سحيم: استقرار المملكة هو استقرار للعالم والدول الكبرى لا تهدد

طلال الضوي(صدى):

علق المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم، اليوم الأحد، على الحملات الممنهجة ضد المملكة من محاولات بائسة في تشويه صورتها، مؤكدًا على تضامنه مع المملكة.

وقال بن سحيم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” :كلنا سعوديين، كلنا خلف الشقيقة الكبرى، استقرار السعودية هو استقرار للعالم، أرواحنا فداء للشقيقة الكبرى، احذروا: الدول الكبرى لا تُهدد.

وأضاف في تغريدة سابقة : غدروا مرات عديدة وبقت المملكة، تآمروا على ملكها وبقت المملكة، تحالفوا مع قوى الشر وبقت المملكة .