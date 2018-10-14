تركي آل الشيخ: شرب المصايب مثل شرب الفناجيل

نايف السالم(صدى):

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد على الحملات الممنهجة ضد المملكة.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورة لعلم المملكة حيث علق عليها قائلًا: شرب المصايب مثل شرب الفناجيل.

وقال آل الشيخ في تغريدة آخرى: وطن الإسلام، وموطن السلام، أكبر وأقوى من مكائد الكائدين ومحاولات الحاقدين… وطني العملاق… سيبقى عزيزاً شامخاً.

ويذكر أن الإعلام القطري وعلى رأسها الجزيرة، مازال يستمر في حملاته ضد المملكة، في الترويج لمسرحيات هزلية في قضية جمال خاشقجي.