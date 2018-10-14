الجمارك ترد على امكانية استيراد كاميرات القيادة والساعات الذكية من الخارج

عادل الحربي(صدى):

أوضحت الجمارك السعودية أنه يسمح بدخول الكاميرا الخاصة للقيادة للمملكة، كما يُسمح بدخول الساعات الذكية وكاميرات المراقبة ولكن بشروط.

جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للجمارك السعودية على تساءل مواطن عبر تويتر تضمن: ” حبيت استفسر عن بعض المنتجات الغير واضحة في الموقع الراغب بطلبها من الخارج الكاميرا الخاصة بالقيادة (داش كام)،وكاميرات المراقبة المنزلية، الساعات الذكية ” .

وردت الجمارك السعودية قائلة: ” ‏‎ نفيدكم أن ( الداش كام ) يُسمح بدخولها ، كما أن كاميرات المراقبة تستوجب موافقة وزارة الداخلية (الشؤون الأمنية) ، و يُسمح بدخول الساعات الذكية بشرط أن تكون غير مدمجة بكاميرا ” .