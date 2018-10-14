أمير عسير: عهد الحزم والعزم لاينحني للتهديدات والابتزازات

محمد بن طحيطح(صدى):

نوه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز ، بالموقف السعودي الحازم والصارم الذي صدر من مصدر مسؤول بأن أي إجراءات تصعيدية ضد المملكة ستواجه بما هو أكبر منها، وكل من يسعى للإضرار بالمملكة بأي طريقة سيواجه نفس الضرر ، مؤكدا أن عهد الحزم والعزم لاينحني للعواصف والتهديدات والابتزازات .

وبين الأمير فيصل بن خالد في تصريح صحفي ، أن مكانة المملكة العربية السعودية وثقلها السياسي والاقتصادي بين دول العالم لايمكن أن يتأثر لمحاولات وسياسات بعض الدول ، خاصة أن ذلك سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي كاملا وليس مقصورا على الاقتصاد السعودي فقط، لافتا إلى أن المملكة ليست بالدولة التي يمكن أن تهدد أو يستخدم ضدها الضغوطات السياسية والاقتصادية ، وأن رصيدها في المواقف والأزمات العالمية مشرف لاعتمادها على منهج ثابت لايتغير ، وأن الدور السعودي البارز في تحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم يشهد به العالم ، وأنه لا يمكن إطلاقا الاستغناء عن الدور السعودي القوي في كافة المجالات.

وشدد الأمير فيصل بن خالد على أن العالم يشهد بحكمة قيادة السعودية وتكاتف شعبها لمواجهة أي مزاعم فاشلة أو محاولات باطلة ، وأن أبواق الشر والفتنة التي تردد الاتهامات الزائفة لن تثني المملكة عن التمسك بمبادئها وثوابتها.