ثامر السبهان: المملكة ليست ضعيفة ولن ترضخ للتهديدات

نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن المملكة ليست من الدول الضعيفة أو التي ترضخ للتهديدات.

وأضاف ” السبهان ” ، أن الهجمات الإعلامية ضد السعودية هي من جهات مشبوهة لدول وأجندات معروفة.

وقال ” السبهان ” : ” ما تتعرّض له السعودية ورموزها من حملات إعلامية كاذبة وغادرة وقذرة هي ليست وليدة اليوم، بل هو عمل ممنهج ومنظّم منذ عدّة عقود ” .

وتتعرّض المملكة، إلى حملة إعلامية من أبواق النظام القطري وعناصر الإخوان، تتهمها بالتورط في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا، في محاولة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية.