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ثامر السبهان: المملكة ليست ضعيفة ولن ترضخ للتهديدات

ثامر السبهان: المملكة ليست ضعيفة ولن ترضخ للتهديدات
نايف السالم(صدى):

أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن المملكة ليست من الدول الضعيفة أو التي ترضخ للتهديدات.

وأضاف ” السبهان ” ، أن الهجمات الإعلامية ضد السعودية هي من جهات مشبوهة لدول وأجندات معروفة.

وقال ” السبهان ” : ” ما تتعرّض له السعودية ورموزها من حملات إعلامية كاذبة وغادرة وقذرة هي ليست وليدة اليوم، بل هو عمل ممنهج ومنظّم منذ عدّة عقود ” .

وتتعرّض المملكة، إلى حملة إعلامية من أبواق النظام القطري وعناصر الإخوان، تتهمها بالتورط في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا، في محاولة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية.


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 56022 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح لسانك يامعالي الوزير ,,

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 38 دقيقة

اللهم احفظنا من شرور المصائب والفتن ماظهر منها ومابطن وأكفنا شر من يريد بالمؤمنين شرا
اللهم إليك المشتكى ومنك العزة ولا عزة إلابك ياخير من سئل اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وردهم إليك ردا جميلا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه ،
اللهم انشر الاستقرار والامان والسلام والمحبه والخير في جميع بقاع الارض وارحم جميع الناس وألطف بهم من شر الاشرار وكيد الشيطان وفتن اخر الزمان والله المستعان على كل حال.

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 30 دقيقة

اللهم احفظنا من شرور المصائب والفتن ماظهر منها ومابطن وأكفنا شر من يريد بالمؤمنين شرا
اللهم إليك المشتكى ومنك العزة ولا عزة إلابك ياخير من سئل اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وردهم إليك ردا جميلا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه ،
اللهم انشر الاستقرار والامان والسلام والمحبه والخير في جميع بقاع الارض وارحم جميع الناس وألطف بهم من شر الاشرار وكيد الشيطان واعوانه ونجيهم من فتن اخر الزمان، صبرا جميلا والله المستعان .

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