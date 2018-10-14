ثامر السبهان: المملكة ليست ضعيفة ولن ترضخ للتهديدات
أكد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، أن المملكة ليست من الدول الضعيفة أو التي ترضخ للتهديدات.
وأضاف ” السبهان ” ، أن الهجمات الإعلامية ضد السعودية هي من جهات مشبوهة لدول وأجندات معروفة.
وقال ” السبهان ” : ” ما تتعرّض له السعودية ورموزها من حملات إعلامية كاذبة وغادرة وقذرة هي ليست وليدة اليوم، بل هو عمل ممنهج ومنظّم منذ عدّة عقود ” .
وتتعرّض المملكة، إلى حملة إعلامية من أبواق النظام القطري وعناصر الإخوان، تتهمها بالتورط في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا، في محاولة للنيل من مكانتها الإقليمية والدولية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56022 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لسانك يامعالي الوزير ,,
لاحول ولاقوة الا بالله[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم احفظنا من شرور المصائب والفتن ماظهر منها ومابطن وأكفنا شر من يريد بالمؤمنين شرا
اللهم إليك المشتكى ومنك العزة ولا عزة إلابك ياخير من سئل اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وردهم إليك ردا جميلا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه ،
اللهم انشر الاستقرار والامان والسلام والمحبه والخير في جميع بقاع الارض وارحم جميع الناس وألطف بهم من شر الاشرار وكيد الشيطان وفتن اخر الزمان والله المستعان على كل حال.
Gladiator 12[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 30 دقيقة
اللهم احفظنا من شرور المصائب والفتن ماظهر منها ومابطن وأكفنا شر من يريد بالمؤمنين شرا
اللهم إليك المشتكى ومنك العزة ولا عزة إلابك ياخير من سئل اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين وجميع بلاد المسلمين وألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم وردهم إليك ردا جميلا وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه ،
اللهم انشر الاستقرار والامان والسلام والمحبه والخير في جميع بقاع الارض وارحم جميع الناس وألطف بهم من شر الاشرار وكيد الشيطان واعوانه ونجيهم من فتن اخر الزمان، صبرا جميلا والله المستعان .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 32796 ] نشر منذ 24 دقيقة
طيب