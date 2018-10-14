‎برنامج حياتك بلا سمنه بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والسمنة بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً بوحدة اللياقة البدنية بالنادي الاجتماعي النسائي اليوم الأحد الموافق ٥ صفر لعام ١٤٤٠هـ‎ برنامج حياتك بلا سمنة ( اليوم العالمي للغذاء والسمنة ).

وهدف البرنامج إلى نشر الوعي الصحي في المجتمع ، والتعرف على البدائل الغذائية الصحية .

أدارت الحوار أخصائية التغذية خلود البشري تحدثت فيه عن السمنة ومخاطرها وطرق العلاج منها ، وكيفية تغيير نمط الغذاء إلى الصحي المتوازن ، كما وضحت كيفية قياس كتلة الجسم بالتطبيق على الحضور .

وفي نهاية البرنامج شكرت الجميع على حسن الإستماع والمشاركة حضر البرنامج ٥٠ سيدة.