الجمارك: ضبط 363 ألف منتج كهربائي مخالف للمواصفات

عادل الحربي(صدى):

نشر الحساب الرسمي ” للجمارك ” ، اليوم الأحد، تغريدة عبر موقع التدوين القصير ” تويتر ” ، أوضحت فيها ” خطورة المنتجات الكهربائية المخالفة للمواصفات ” ، وأعلنت ضبطها 363 ألف منتج كهربائي مخالف لمواصفات والمقاييس الأساسية .

وقالت ” الجمارك ” في تغريدتها: ” تعتبر المنتجات المخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية الإلزامية في كفاءة الطاقة أحد أكبر المخاطر التي تواجه المجتمع، ولذلك تحرص الجمارك على محاربتها ومنعها، حيث تم ضبط 363 ألف منتج كهربائي مخالف للمواصفات والمقاييس الأساسية ” .