بعد إصابة صلاح.. ليفربول يتلقى صدمة جديدة

نواف السالم(صدى):

استبعد الاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الأحد، مدافعه فيرجيل فان دايك من قائمة الطواحين لمباراة بلجيكا الودية الثلاثاء المقبل.

وأوضح الاتحاد الهولندي أن فان دايك يعاني من إصابة خفيفة، ولذلك قرر إخراجه من القائمة، على أن يعود إلى ليفربول.

وكان فان دايك قد تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكنه سرعان ما استعاد عافيته، وعاد وشارك أمام مانشستر سيتي، كما لعب مباراة منتخب بلاده أمام ألمانيا، وسجل الهدف الافتتاحي.

كما عاد النجم المصري محمد صلاح هو الآخر مصاباً إلى ناديه ليفربول، بعد مشاركته مع منتخب بلاده مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.