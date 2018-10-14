” الغذاء والدواء ” تكشف حقيقة المعلومات المذكورة في مقطع عن ” المياه المعبأة “

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة الغذاء والدواء، حقيقة مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أن المياه المعبأة تؤثر سلباً على قوة المناعة وقوة الجسم والتواصل بين الأعصاب والمخ وضغط الدم، وقد تتسبب في إصابة مستهلكها بالخمول وكثرة النوم وألم المفاصل والضعف الجنسي، والبديل الأفضل هو مياه الحنفية بالمنازل.

وأكدت الهيئة، لى أن مياه الشبكة والمياه المعبأة تصلحان لأن تكونا مصدراً لشرب المياه، وجميع متطلبات تلك المياه تخضع للوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، وهي متوافقة مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) وبحسب اللوائح الفنية والمواصفات هناك 3 أنواع رئيسية لمياه الشرب: ‌أ. مياه الشرب غير المعبأة، ويوجد لها لائحة فنية سعودية خليجية GSO 149 ” مياه الشرب غير المعبأة ” . ‌ب. مياه الشرب المعبأة ويوجد لها لائحة فنية سعودية خليجية رقم GSO 1025 ” مياه الشرب المعبأة ” ‌ج. مياه معدنية طبيعية معبأة ويوجد لها لائحة فنية سعودية خليجية GSO 987 ” المياه المعدنية الطبيعية ” وتوجد متطلبات محددة يجب توفرها في هذه المياه، وتشمل متطلبات خاصة بالجودة، مثل نسبة الأملاح الصلبة الذائبة (TDS) والرقم الهيدروجيني pH والخواص الحسية من خلال عدم وجود مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة أو المظهر. كما توجد متطلبات خاصة بالسلامة، مثل ضمان عدم تجاوز مياه الشرب للحدود المنصوص عليها في اللوائح الفنية والمواصفات للمكونات الكيميائية التي لها تأثير على الصحة (مثل: المكونات الكيميائية الموجودة طبيعياً في المياه)، والمكونات التي تنتج من المصادر الصناعية، والمكونات التي تنتج من النشاطات الزراعية، والمكونات التي تستعمل في معالجة مياه الشرب أو تلامسها، والمكونات الإشعاعية، والحدود الميكروبية.

وأضافت: ” تعتبر مياه الشبكة معالجة مثلها مثل مياه الشرب المعبأة، وهناك متطلبات خاصة في هذه المياه لنسبة الأملاح الصلبة الذائبة (TDS) والرقم الهيدروجيني pH والخواص الحسية من خلال عدم وجود مواد تؤثر على اللون أو الطعم أو الرائحة أو المظهر ” .

واستطردت: ” كما أن مستوى الأملاح الصلبة الذائبة في مياه الشبكة (مياه الشرب غير المعبأة) يجب أن يتراوح بين ١٠٠ و١٠٠٠ جزء في المليون وفي مياه الشرب المعبأة بين ١٠٠ و٥٠٠ جزء في المليون، ويعود السبب في تقليل هذه النسبة في مياه الشرب المعبأة لجعلها أكثر استساغة، وسبب ارتفاعها في مياه الشبكة لأن استخداماتها متعددة ” .

وتابعت: ” وليست جميع المياه المعبأة معالجة، فالمياه المعدنية الطبيعية تكون فيها نسب الأملاح الصلبة الذائبة (TDS) والرقم الهيدروجيني pH طبيعية من المصدر ولا يسمح فيها بالتعديل ” .

واختتمت: ” وليس بالضرورة أن تكون مياه الشرب مصدراً عالياً للأملاح، فهناك حالات مرضية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى تحتاج إلى التقليل من كمية الصوديوم في الأغذية بشكل عام، ومنها مياه الشرب. وبالتالي فإن جميع الادعاءات الواردة في مقطع الفيديو غير صحيحة وغير مثبتة ” .