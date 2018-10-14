  • الأحد 14

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. ” ميدو ” مهاجمًا عكاشة: ليه البلد تعمله برنامج وياخد 3 مليون جنية

” ميدو ” مهاجمًا عكاشة: ليه البلد تعمله برنامج وياخد 3 مليون جنية

” ميدو ” مهاجمًا عكاشة: ليه البلد تعمله برنامج وياخد 3 مليون جنية
القاهرة(صدى):

هاجم اللاعب المعتزل ” أحمد حسام ميدو ” ، اليوم الأحد، الإعلامي ” توفيق عكاشة ” عقب ظهوره على شاشة فضائية ” الحياة ” من خلال تقديمه لبرنامج ” مصر اليوم ” .

ونشر لاعب كرة القدم الدولي المعتزل ” أحمد حسام ميدو ” ، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” قال فيها : ” مش قادر أفهم ليه البلد تعمل برنامج لتوفيق عكاشه تاني، وتديله ٣ مليون جنيه ؟ ” .

وأضاف ” ميدو ” قائلًا : ” وكمان أخبار نازلة كل يوم من البرنامج في كل صحف مصر، وذيل التغريدة بوسم اديني عقلك ” .

والجدير بالذكر أن الإعلامي المصري ” توفيق عكاشة ” ، تعاقد مع تامر مرسي رئيس مجموعة إعلام المصريين، في وقت سابق للعودة للعمل الإعلامي مرة آخرى، من خلال برنامج ” مصر اليوم ” عبر شاشة فضائية ” الحياة ” المصرية، لمدة ثلاث سنوات .

وإطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الخميس الماضي، وشهدت ردود أفعال واسعة على نطاق الشارع المصري و العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 3 ساعات

هم ادرى في حال بعضهم ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *