ضاحي خلفان لحمد بن جاسم: المواطن السعودي لا يشترى الم تستوعب الدروس؟

طلال الضوي(صدى):

قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي إن المواطن السعودي لا يشترى موجها حديثه إلى وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني.

وغرد خلفان عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الاحد فقال: ” حمد بن جاسم كان يظن انه سيشتري السعوديين في الخارج للانقضاض على المملكة الشامخة….فشل الله يفشله..واصبح لا مكان له من العرب ” .

وأضاف: ” المواطن السعودي يا بن جاسم لا يشترى …الم تستوعب الدروس.؟ ” .

وتأتي هذه التغريدة تعليقا على التغريدات التي نشرها وزير خارجية قطر الأسبق عبر حسابه الشخصي في تويتر والتي وجه فيها عدة رسائل تحدث من خلالها عن السياسة الخارجية للمملكة.