ضاحي خلفان لحمد بن جاسم: المواطن السعودي لا يشترى الم تستوعب الدروس؟
قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس شرطة دبي إن المواطن السعودي لا يشترى موجها حديثه إلى وزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني.
وغرد خلفان عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الاحد فقال: ” حمد بن جاسم كان يظن انه سيشتري السعوديين في الخارج للانقضاض على المملكة الشامخة….فشل الله يفشله..واصبح لا مكان له من العرب ” .
وأضاف: ” المواطن السعودي يا بن جاسم لا يشترى …الم تستوعب الدروس.؟ ” .
وتأتي هذه التغريدة تعليقا على التغريدات التي نشرها وزير خارجية قطر الأسبق عبر حسابه الشخصي في تويتر والتي وجه فيها عدة رسائل تحدث من خلالها عن السياسة الخارجية للمملكة.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2151 ] نشر منذ 4 ساعات
نعم يابو خلفان صدقت
والله والله والله
السعودي يبيع الروح لجل شبر من وطنة العزيز
نحن شعب سلمان
ما نشترى بالمال فقيرنا قبل غنينا عزتنا من عزة وطنا وشموخ قادتنا نفتدي الإثنين بالنفس والولد والمال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 56033 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمار لايفهم الكلام ياضاحي خلفان ,,
,, الم تعلم انه احد الحمارين …………..؟
,, مستحيل ان تفهم الحمار لأنه حمار … يكرم القارئ ..