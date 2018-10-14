بورشة تسعى للابقاء على عجلة القيادة والدواسات وناقل الحركة المانيوال للأبد

أميرة خالد(صدى):

يخاف الكثيرون من تكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات التي قد تصل الي حد عدم تمكين السائق من قيادة سيارته ولكن لحسن الحظ, أعلنت شركة بورشة علي لسان الرئيس التنفيذي للشركة في أمريكا الشمالية كلاوس زيملر ان سياراتها لن تفقد على الاطلاق الدواسات الخاصة بالتسريع والكبح أو عجلة القيادة رغم امكانية تزويدها بتكنولوجيا للقيادة الذاتية.

وقال أن خططهم للابقاء دائماً على عجلة القيادة والدواسات وكذلك ناقل الحركة المانيوال لجعل السائق دائما قادر على التحكم في السيارة في أي وقت حيث أن عملاء الشركة سيكونون راغبين في الحصول على تكنولوجيا للقيادة الذاتية دون فقد امكانية التحكم في السيارة عندما يرغبون في ذلك. وهذا الأمر يعني ان سيارات بورشة المستقبلية قد تعتمد على المستوى 3 لتكنولوجيا القيادة الذاتية للسيارات أو المستوى 4 ولكنها لن تصل للمستوى 5 على الاطلاق والذي يحرم السيارات من تواجد عجلة القيادة أو الدواسات.

وأضاف زيملر ان كل وسائل المساعدة تساعد السائق في بعض المواقف المرورية لتقليل معدلات الحوادث على الطرق أو لاعفاء السائق من بعض أعباء القيادة خاصة أن هناك بعض الحالات في القيادة تكون مملة ومرهقة خاصة القيادة في الزحام المروري .