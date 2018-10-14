بريطانيا وفرنسا وألمانيا يؤكدون تشجيعهم لتشكيل فريق سعودي تركي بشأن ” خاشقجي “

نايف السالم(صدى):

أعلنت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن تشجيعهم لتشكيل فريق سعودي تركي مشترك للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بتركيا.

يأتي ذلك بعد تصريحات ‏مصدر مسؤول، شدّد خلالها على رفض المملكة التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواءً عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن مصدر مسؤول عن ترحيبه بإعلان الرئاسة التركية تجاوبها مع مبادرة الرياض عن تشكيل فريق مشترك للتحقيق في هذه القضية.

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