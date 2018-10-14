” سوموديكا ” يؤكد استحالة تتويج الشباب بالدوري

ماجد محمد(صدى):

كشف الروماني ماريوس سوموديكا، المدير الفني لنادي الشباب، أن فريقه يحتاج إلى الصبر حتى يحصل على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح ” سوموديكا ” في تصريحات إذاعية، استحالة حصول فريقه على بطولة الدوري، مؤكدًا أنه لا يملك عصا سحرية لتتويجه باللقب.

وأضاف المدير الفني للشباب، أنه يرفض المدرسة الدفاعية؛ لذلك فإن طريقته في اللعب لا تعتمد على الأداء الدفاعي للفريق.

يذكر أن نادي الشباب يحتل المركز الخامس برصيد 9 نقاط، ومن المقرر أن يواجه الهلال في الجولة السادسة من الدوري، يوم 20 من الشهر الجاري.