تركي الدخيل: واشنطن ستطعن اقتصادها بفرض عقوبات على المملكة

علي القحطاني(صدى):

أكد الأعلامي تركي الدخيل اليوم الأحد، أن واشنطن بفرض عقوبات على الرياض ستطعن اقتصادها في مقتل وهي تظن أنها تطعن الرياض وحدها.

وقال الدخيل في مقال نشرته قناة العربية، إن المملكة لديها أكثر من 30 خيارًا حال تهورت أمريكا وفرضت عقوبات على المملكة استجابة لضغوط في الداخل أو الخارج استنادًا إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضاف الدخيل : قرأت بيان الحكومة السعودية رداً على الأطروحات الأمريكية بخصوص فرض عقوبات على السعودية، والمعلومات التي تدور في أروقة اتخاذ القرار السعودي، تتجاوز اللغة الواردة في البيان، وتتحدث عن أكثر من ثلاثين إجراء سعوديًّا مضاداً لفرض عقوبات على الرياض، بل إن التحليلات توشك أن تتوافق مع هذه الأطروحات، وهي سيناريوهات كارثية للاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد السعودي.

وتابع : إذا وقعت عقوبات أميركية على السعودية، فسوف نكون أمام كارثة اقتصادية تهز العالم، فالرياض عاصمة وقوده، والمس بها سيصيب إنتاج النفط قبل أي شيء حيوي آخر. مثل عدم التزام السعودية بإنتاج السبعة ملايين برميل ونصف. وإذا كان سعر 80 دولاراً قد أغضب الرئيس ترامب، فلا يستبعد أحد أن يقفز السعر إلى مائة ومائتي دولار وربما ضعف هذا الرقم.

وأشار الدخيل إلى أن هذا في ما يتعلق بالنفط، لكن السعودية ليست برميل نفط فقط، بل هي قائدة للعالم الإسلامي بمكانتها وجغرافيتها، ولعل التعاون الوثيق في المعلومات بين الرياض وأمريكا ودول الغرب، سيصبح جزءاً من الماضي، بعد أن ساهم في حماية الملايين من الغربيين.