فتح باب القبول والتسجيل لرتبة جندي بالقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي

نايف السالم(صدى):

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية / الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول والتسجيل بالأمن العام: (القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي برتبة (جندي) لدورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيليه رقم 21 ) للعمل بعد التخرج داخل المملكة، منطقة: (الرياض- مكة المكرمة- المدينة المنورة – المنطقة الشرقية) أو خارج المملكه بإحدى سفارات خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 12 / 2 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس 16 / 2 / 1440 هـ الساعة 10 صباحاً.

وفق شروط الالتحاق التالية:

• أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

• أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

• ألا يقل عمر المتقدم عن 17عاماً، ولا يزيد عن 30عاماً حسب الهوية الوطنية.

• أن يجتاز الفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، واختبار اللياقة، وكافة مراحل القبول.

• ألا يقل طول المتقدم عن (172) سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

• ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

• أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة بنسبة لاتقل عن (75%) وبتخصص (علمي-شرعي-إداري).

• ألا تقل نتيجة اختبار القدرات عن (50%)

• اجتياز اختبارات القبول التي يحددها الأمن العام.

• تعبأ الحقول بمنتهى الدقة، ولن ينظر في طلب غير مستوفٍ الشروط

المؤهلات المطلوبة:

شهادة الثانوية أو ما يعادلها بنسبة لا تقل عن 75 % وبتخصص (علمي ـ شرعي ـ إداري)