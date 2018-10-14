بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الاثنين

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدًا الاثنين، باستمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغابر على منطقة نجران تشمل ” خرخير، شروة،ونجران ” والأجزاء الجنوبية من الربع الخالي.

وأوضحت الهيئة في تقريرها، أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، ووادي الدواسر.

وتكون السماء غائمة جزئيًا قد تخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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