ختام بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة

محمد السعران(صدى):

اختتمت أمس السبت بطولة جدة لجمال الخيل العربية الأصيلة التي أقيمت على مدار 3 أيام برعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس المديرين بشركة جمال الجواد العربي الدولية ” منظم البطولة بالتعاون مع مربط اللنجاوي بمشاركة 188 جواداً ينتمون إلى 102 ملاك .

وشهدت منافسات اليوم الأخير تتويج الفائزين في الأشواط المخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ حيث فازت ببطولة المهرات أعمار 3 سنوات وأقل المهرة ” سلمى أبو نصية” لمحمد زيد التميمي , وفي المركز الثاني المهرة “هيلة العارض ” لمربط العارض , وجاءت المهرة ” محمدية العارض ” في المركز الثالث.

وفي منافسات الأفراس أعمار 4 سنوات سيطر مربط العوجاء على الجوائز بحصول “فاتن العزيزية ” و”شقراء العزيزية ” على المركزين الأول والثاني على التوالي.

وفي منافسات الأمهار أعمار 3 سنوات وأقل حقق المهر “رزام عذبة ” لمربط الشامخية لعبدالرحمن بن طعيس المركز الأول , وحل “غطاس العوجاء ” لمربط العوجاء لمبارك القحطاني في المركز الثاني , وحل ثالثاً “شملان العوجاء” لمربط العوجاء , وفي المركز الرابع “مقبول الجنادرية” لمربط العارض لماجد الغشيان.

وحقق الفحل “خميس ديراب” لمربط الريف المركز الأول في بطولة الفحول أعمار 4 سنوات وأكبر , وحل ثانياً ” “حمداني العارض” لمربط العارض, وفي المركز الثالث “مطلوق العزيزية ” لمربط العوجاء, وحل رابعاً “عولف” لحسين بن وليد أبو الفرج .

ثم انطلقت البطولات النهائية لفئات الإيكاهو , حيث حققت المهرة “فكتوريا الخالد ” المركز الأول في بطولة المهرات أعمار سنة , وفي المركز الثاني ” عريب الفرزان ” لعبدالعزيز بن مبارك آل فرج ,وفي المركز الثالث ” آمنة لنجاوي ” لفواز المطيري .

وفي بطولة المهرات أعمار من 2 ـ 3 سنوات حققت المهرة ” إباء عذبة ” لمربط عذبة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول , وحلت ” سجى” لمربط الحرمين في المركز الثاني , وفي المركز الثالث ” إيمان تي آر أف” لمزرعة الطرف لإياد مشاط.

ونالت الفرس ” فهدة عذبة ” لمربط عذبة بطولة فئة الأفراس , وفي المركز الثاني “مودوساكي ايه ” لمزرعة الطرف” وفي المركز الثالث ” فانتسيا العمار” لمربط الوشم للخيل العربية لمحمد المنيع .

وفي بطولة الأمهار أعمار سنة حقق المركز الأول ” راشد أيه آر ” لعبدالعزيز الحميد وفي المركز الثاني “الأوكس ” لمربط الحرمين وفي المركز الثالث “عسلي الصواري” لأبناء حسين باشا.

وفي بطولة الأمهار أعمار من 2 ـ3 سنوات حقق المركز الأول ” أصبح لمربط المجد , وحل ثانياً ” اوس أبولو ” لمربط التنهاة , وفي المركز الثالث “الجبيل ” لمربط المجد .

ونال الفحل “مقبل عذبة ” لمربط المجد المركز الأول في منافسات الفحول , وحل ثانياً ” دي مراكش ” لمربط تالا لعبدالعزيز الفوزان , وفي المركز الثالث ” باهر الخالد ” لخالد باقدو “.

وكرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز في نهاية البطولة الداعمين والرعاة والشركاء , كما كرم سموه الفائزين في عدد من أشواط البطولة في يومها الختامي .

من جانبه عبر سمو الأمير عبدالعزيز بن أحمد عن سعادته بنجاح البطولة من جميع الجوانب , وقال : “البطولة جمعت العديد من الملاك ومحبي الخيل العربية الأصيلة وأدت المطلوب منها وهو مهرجان للأسرة بشكل عام شارك في الأطفال والآباء والأمهات ووجودهم يسر الجميع ونتمنى أن يخرج منهم ملاك للخيل العربية الأصيلة ويكونوا داعمين لهذه البطولة وأن تتحول إلى صناعة بحيث تغطي تكاليفها “.

وأضاف سموه : “إذا كثر محبي هذه الرياضة وكثرت مهرجاناتها فسيصبح هناك إقبال سيساهم بدعم الخيول العربية الأصيلة , التي وحد المغفور له الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ المملكة العربية السعودية على ظهورها ولذلك فهي لها قيمة بالنسبة لنا كمسلمين والخيل من الأشياء التي ضرب الله بها المثل كما أن لها قيمتها لدينا كعرب ويهمنا هذا التراث الأصيل أن ينمو ويورث للأبناء والأحفاد” .

واكد سموه أنهم في مربط عذبة حرصوا على أن تكون مشاركاتهم محدودة , وقال: “سنشارك في 3 أو 4 بطولات فقط من أصل 12 بطولة لإعطاء الفرصة للمرابط والملاك الآخرين للمشاركة والمنافسة القوية ، ونحن سنشارك معهم وننافسهم ويشرفنا الدخول معهم وسنكون معهم قلباً وقالباً لدعم هذه الرياضة بكل ما نستطيع”.