” فيفا ” يفاجئ النيجري أحمد موسى بتهنئته في عيد ميلاده

نواف السالم(صدى):

هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” عدد من نجوم كرة القدم من بينهم النيجري أحمد موسى نجم النصر الـ26، الذي يوافق اليوم 14 أكتوبر ذكرى ميلاده.

وجاء ذلك في تغريدة نشرها ” فيفا ” عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “.

وكان أحمد موسى اكتسب شهرة عالمية كبرى بعد إحرازه لهدفين رائعين في كأس العالم الأخيرة في روسيا ضد منتخب آيسلندا ضمن دور المجموعات، ويتقاسم موسى صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 4 أهداف مع ناصر الشمراني مهاجم الشباب.